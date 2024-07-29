В Военно-морских силах Украины рассказали, что по состоянию на 29 июля 2024 года в морях находятся ракетоносители России. В частности, в Черном море 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

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Ситуация в других морях

По информации официального ведомства, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а зато в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Кроме этого, известно, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

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