У Військово-морських силах України розповіли, що станом на 29 липня 2024 року у морях перебувають ракетоносії Росії. Зокрема, у Чорному морі 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

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Ситуація в інших морях

За інформацією офіційного відомства, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а натомість в Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Крім цього, відомо, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

️Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)