Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель СБУ Артем Дехтяренко. Он отметил, что переправа, которой враг перебрасывал боеприпасы, военную технику и личный состав является законной военной целью, передает 24 Канал.

Интересно "Ежи" в море и сотни метров забора: как россияне усиливают защиту Крымского моста

Как СБУ поразила Крымский мост в 2022 году

СБУ за время полномасштабного вторжения поразила Крымский мост дважды – 8 октября 2022 года и в июле 2023 года. Обе операции были уникальными по своему замыслу, и обе достигли успеха.

Оба подрыва, которые осуществила СБУ, без преувеличения, изменили ход войны, потому что эта операция доказала, что "неприкосновенный" и "самый охраняемый объект в мире", а именно так Крымский мост в мире позиционировала российская пропаганда, это просто миф,

– подчеркнули в СБУ.

Дехтяренко отметил, что во время этих операций Украина не просто перерезала логистический коридор для поставки оружия на фронт, но и разрушили миф о чрезвычайной защищенности незаконно построенной переправы. До ударов СБУ через Крымский мост перевозили войска и боевую технику на южный фронт Украины, а потому – это абсолютно законная цель для нашего государства, как с точки зрения международного права, так и учитывая законы и обычаи ведения войны.

Первую операцию по подрыву Крымского моста воплотили 8 октября 2022 года. Готовили ее более 6 месяцев – с марта по октябрь. Председатель СБУ Василий Малюк принимал непосредственное участие в планировании операции и руководил ее проведением.

Василий Малюк вместе с другими участниками, которые воплощали замысел, продумывали все детали подрыва. Интересно, что дату удара выбирали не случайно.

Это был удар и по объекту, который обеспечивает военные нужды врага, и по самолюбию Путина,

– добавил Дехтяренко.

В СБУ напомнили, что впервые взорвать Крымский мост удалось с помощью грузовика со взрывчаткой, которая была закамуфлирована под рулоны с пленкой. Вес взрывчатки достигал 21 тонны в тротиловом эквиваленте. Чтобы взрывчатка сработала, использовали сложную и тройную систему детонации.

Сейчас враг усиливает защиту Крымского моста, но Дехтяренко отметил – СБУ также не стоит на месте, технологии постоянно меняются, а разработки – совершенствуются.