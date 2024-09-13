На сегодня Россия уже установила более 600 метров такого забора. Кроме того, оккупанты также используют некие противотанковые "ежи", но для защиты моста.

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Как россияне усиливают защиту Крымского моста

Журналисты выяснили, как россияне усиливают защиту Крымского моста, используя все средства. Так, оккупанты уже построили 7 пирсов, забили сваи и продолжают устанавливать так называемые "заборы" из металлических решеток. Вероятно, такие конструкции устанавливают для того, чтобы защитить бетонные опоры от бетонных и надводных морских дронов.

На сегодня оккупанты продолжают устанавливать такие заборы. Их протяженность уже достигает 500 – 600 метров.



Заборы, которые защищают Крымский мост / Фото investigator.org.ua

Кроме пирсов, боновых заграждений и защитной линии из десятков барж, оккупанты начали выставлять новую линию обороны. Так, параллельно Крымскому мосту появились тетраподы и конструкции, напоминающие противотанковые "ежи", сваренные между собой.



Еще одна линия защиты Крымского моста / Фото investigator.org.ua

Кроме того, Крымский мост также защищают системы ПВО. Так, на южной стороне острова Тузла обнаружено ЗРК "Панцирь-С1", для которого обустроены позиции под мостом, на побережье и несколько других.



Позиции для ПВО возле Крымского моста / Фото investigator.org.ua

В то же время на противоположной стороне оккупанты установили отражатели, которые усиливают работу российской системы РЭБ. Более того, металлические тетраэдры выполняют роль ложных целей.



Отражатели для усиления РЭБ / Фото investigator.org.ua

В общем, возле Крымского моста также установлены десятки наблюдательных пунктов, позиций для пулеметчиков и ПВО.



Позиции для защиты Крымского моста / Фото investigator.org.ua

Впрочем, как бы россияне не усиливали защиту собственного моста, он продолжает разрушаться и без вмешательств дронов. Так, партизаны движения "Атеш" на днях опубликовали кадры переправы. На них видно, что Керченский мост требует немедленного ремонта, ведь из-за деградации конструкционных элементов происходит осыпание частей конструкции.