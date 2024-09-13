На сьогодні Росія вже встановила понад 600 метрів такого паркану. Окрім того, окупанти також використовують такі собі протитанкові "їжаки", але для захисту мосту.

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Як росіяни посилюють захист Кримського мосту

Журналісти з'ясували, як росіяни посилюють захист Кримського мосту, використовуючи усі засоби. Так, окупанти вже побудували 7 пірсів, забили палі й продовжують встановлювати так звані "паркани" з металевих ґрат. Ймовірно, такі конструкції встановлюють для того, щоб захистити бетонні опори від бетонних і надводних морських дронів.

На сьогодні окупанти продовжують встановлювати такі паркани. Їхня протяжність вже сягає 500 – 600 метрів.



Паркани, які захищають Кримський міст / Фото investigator.org.ua

Окрім пірсів, бонових загороджень та захисної лінії з десятків барж, окупанти почали виставляти нову лінію оборони. Так, паралельно до Кримського мосту з'явилися тетраподи та конструкції, які нагадують протитанкові "їжаки", зварені між собою.



Ще одна лінія захисту Кримського мосту / Фото investigator.org.ua

Окрім того, Кримський міст також захищають системи ППО. Так, на південній стороні острова Тузла виявлено ЗРК "Панцирь-С1", для якого облаштовано позиції під мостом, на узбережжі та кілька інших.



Позиції для ППО біля Кримського мосту / Фото investigator.org.ua

Водночас на протилежній стороні окупанти встановили відбивачі, які посилюють роботу російської системи РЕБ. Ба більше, металеві тетраедри виконують роль хибних цілей.



Відбивачі для посилення РЕБ / Фото investigator.org.ua

Загалом, біля Кримського мосту також встановлено десятки спостережних пунктів, позицій для кулеметників та ППО.



Позиції для захисту Кримського мосту / Фото investigator.org.ua

Втім, як би росіяни не посилювали захист власного мосту, він продовжує руйнуватися й без втручань дронів. Так, партизани руху "Атеш" днями опублікували кадри переправи. На них видно, що Керченський міст потребує негайного ремонту, адже через деградацію конструкційних елементів відбувається обсипання частин конструкції.