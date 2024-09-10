Попри пошкодження Росія продовжує активно використовувати міст. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Росіяни збільшили навантаження на Кримський міст

Речник ВМС розповів, що наразі українська сторона володіє інформацією про активне застосування росіянами Кримського мосту у логістичних питаннях.

Надходить інформація, що росіяни вимушені вирішувати логістичні питання через Кримський міст через те, що вони втрати залізничний паром. Буде збільшуватися перевезення автомобілів. І паралельно з новинами про міст ви можете побачити і новини про те, що різко збільшилася кількість автомобільних бензовозів. І це не випадковість,

– розповів Плетенчук.

Він також зауважив, що наразі ворог вимушений навантажувати пошкоджений міст ще більше. При цьому певні поточні роботи та ремонти, найімовірніше, там таки будуть намагатися проводити.

"Для них цей міст має сакральне значення. Тенденції, які були закладені під час спільної операції СБУ та ВМС, які унеможливили повноцінну експлуатацію цього мосту, як ви бачите, мають наслідки. Це чудово", – підсумував речник ВМС.

До слова, партизани руху "Атеш" зауважили, що наразі на Кримському мосту відбувається деградація конструкційних елементів. Як наслідок – він обсипається.

Ставлення до його стану стає дедалі більш зневажливим, ніхто не приділяє йому належної уваги,

– ідеться в публікації партизанів.

Вони також додали, що у Криму скоротилася кількість комплексів ППО, а це робить міст ще більш вразливим.