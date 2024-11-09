Під удар міг потрапити місцевий хімічний комбінат. Також БпЛА могли атакувати Алексінський дослідний механічний завод. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали, зокрема опозиційний Astra.

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Під ударом заводи: Алєксін атакували дрони.

Місцеві повідомляють про щонайменше 11 безпілотників. Також у своїх чатах росіяни бідкалися про серію гучних вибухів.

У мережі пишуть, що ціллю атаки дронів став місцевий хімкомбінат. Але серед іншого підприємство виробляє боєприпаси, полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії. Його продукцію використовують в автомобільній, гірничо-добувній, нафтогазовій, будівельній, аерокосмічній галузях, атомній промисловості, авіаційній промисловості та спецхімії, суднобудуванні та у військовій промисловості.

Крім того, під удар міг потрапити Алексінський дослідний механічний завод, який також займається оборонною продукцією.

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