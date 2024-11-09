Де розташоване атаковане місто Алексін та як далеко до України, показує 24 Канал.

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Де розташований Алексін

Атакували комбінат дрони СБУ та ССО. Вибухи там пролунали приблизно о 3 годині ночі.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на цьому хімзаводі в Алексіні виробляють компоненти для порохів, які застосовуються в боєприпасах великих калібрів.

Саме місто розташоване за 59 кілометрів від Тули, за 69 – від Калуги і за 150 – від Москви. А до кордону з Україною – приблизно 200 кілометрів.

Населення Алексіна, за відкритими даними, становить 60 842 осіб. Місто має площу 37,95 кілометра квадратних.

Де розташований Алексін: дивіться на карті