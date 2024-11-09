Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Россия атакует на Курском направлении

Так, 8 ноября Россия снова проводила штурмовые действия на Курщине.

Активность противника сохранилась у Погребков, Зеленого Пути и Дарьина. Враг движется колоннами с десантом. Бои продолжаются, ситуация уточняется,

– писали в DeepState o 23:09.

За день до этого аналитики информировали о возобновлении наступательных действий на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу. Замечалось, что по последнему вектору ситуация уточняется, но по трем другим массированный натиск удалось остановить.

"Конечно, на этом ка*апы не остановятся, и попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями осуществить массированные штурмы", – замечали

Что происходит на Курском направлении: смотрите на карте