Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные OSINT-специалистов.
Что поразили Силы обороны?
Украинские воины совершили успешную атаку на вражеский аэродром. Защитники ударили по аэродрому "Бутурлиновка" в Воронежской области России ночью 21 августа.
Стало известно, что в результате удара было поражено технико-эксплуатационная часть аэродрома, которая отвечает за ремонт, обслуживание и техническую поддержку авиационной техники, эксплуатируемой на этой базе.
Последствия удара по аэродрому в Воронежской области / Фото OSINT-аналитиков
Удары по российским объектам: что известно?
30 августа украинские беспилотники, вероятно, поразили вражеские вертолеты. Речь идет о Ми-8 и Ми-24.
ГУР 30 августа 2025 года атаковали Алексинский химкомбинат в Тульской области. На этом химзаводе в Алексине производят компоненты для порохов, которые применяются в боеприпасах крупных калибров.
В Генштабе ВСУ атаковали два российских НПЗ за ночь 30 августа: "НПЗ Краснодарский" и нефтеперерабатывающий завод "Сызранский".