Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные OSINT-специалистов.

Что поразили Силы обороны?

Украинские воины совершили успешную атаку на вражеский аэродром. Защитники ударили по аэродрому "Бутурлиновка" в Воронежской области России ночью 21 августа.

Стало известно, что в результате удара было поражено технико-эксплуатационная часть аэродрома, которая отвечает за ремонт, обслуживание и техническую поддержку авиационной техники, эксплуатируемой на этой базе.

Последствия удара по аэродрому в Воронежской области / Фото OSINT-аналитиков

Удары по российским объектам: что известно?