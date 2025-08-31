Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные OSINT-специалистов.

Что поразили Силы обороны?

Украинские воины совершили успешную атаку на вражеский аэродром. Защитники ударили по аэродрому "Бутурлиновка" в Воронежской области России ночью 21 августа.

Стало известно, что в результате удара было поражено технико-эксплуатационная часть аэродрома, которая отвечает за ремонт, обслуживание и техническую поддержку авиационной техники, эксплуатируемой на этой базе.

Последствия удара по аэродрому в Воронежской области / Фото OSINT-аналитиков

Удары по российским объектам: что известно?

  • 30 августа украинские беспилотники, вероятно, поразили вражеские вертолеты. Речь идет о Ми-8 и Ми-24.

  • ГУР 30 августа 2025 года атаковали Алексинский химкомбинат в Тульской области. На этом химзаводе в Алексине производят компоненты для порохов, которые применяются в боеприпасах крупных калибров.

  • В Генштабе ВСУ атаковали два российских НПЗ за ночь 30 августа: "НПЗ Краснодарский" и нефтеперерабатывающий завод "Сызранский".