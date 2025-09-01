Зазначається, що там лунали гучні вибухи одразу у кількох районах, передає 24 Канал.
Що уражено в Росії внаслідок атаки БпЛА 1 вересня?
Так, уночі російські ЗМІ спершу написали про пожежу в Ільському у Краснодарському краї, яка спалахнула після атаки дронів. В оперштабі регіону зазначили, що у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. Від падіння уламків безпілотника спалахнула трава. Постраждалих немає.
Зауважимо, що у селищі розташований Ільський НПЗ, який раніше вже неодноразово атакували українські дрони.
Пізніше стало відомо, що безпілотники завітали і до Кропоткіна в Краснодарському краї. Там близько 02:00 чули вибухи, у частини місцевих жителів зникло світло. Пізніше з'явилися деталі. У промзоні Кропоткіна через падіння уламків безпілотників сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Вона забезпечувала живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.
Жителі Єлабуги в Татарстані теж повідомляли про вибухи. Аеропорти Казані та Нижньокамська зачинялися.
Тим часом у російському міноборони заявили, що з 00:00 до 05:00 було знешкоджено 50 українських безпілотників:
- 16 – над акваторією Чорного моря,
- 12 – над територією Білгородської області,
- 7 – над акваторією Азовського моря,
- 4 – над територією Саратовської області,
- 3 – над територією Самарської області,
- 3 – над територією Оренбурзької області,
- 3 – над територією Республіки Татарстан,
- 2 – над територією Краснодарського краю.
Що відомо про останні вибухи у Росії?
- Сили оборони України вдарили по аеродрому "Бутурлиновка" у Воронезькій області вночі 21 серпня. Внаслідок удару уражено техніко-експлуатаційну частину аеродрому, відповідальну за ремонт та обслуговування авіаційної техніки.
- 30 серпня в аеропорту Сімферополя були уражені два гелікоптери – Мі-8 та Мі-24.
- Того ж дня ГУР атакувало Алексінський хімкомбінат в Тульській області. Він входить до корпорації "Ростєх" і виготовляє боєприпаси, порох і матеріали для російської армії.