Зазначається, що там лунали гучні вибухи одразу у кількох районах, передає 24 Канал.

Що уражено в Росії внаслідок атаки БпЛА 1 вересня?

Так, уночі російські ЗМІ спершу написали про пожежу в Ільському у Краснодарському краї, яка спалахнула після атаки дронів. В оперштабі регіону зазначили, що у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. Від падіння уламків безпілотника спалахнула трава. Постраждалих немає.

Зауважимо, що у селищі розташований Ільський НПЗ, який раніше вже неодноразово атакували українські дрони.

Пізніше стало відомо, що безпілотники завітали і до Кропоткіна в Краснодарському краї. Там близько 02:00 чули вибухи, у частини місцевих жителів зникло світло. Пізніше з'явилися деталі. У промзоні Кропоткіна через падіння уламків безпілотників сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Вона забезпечувала живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.

Жителі Єлабуги в Татарстані теж повідомляли про вибухи. Аеропорти Казані та Нижньокамська зачинялися.

Тим часом у російському міноборони заявили, що з 00:00 до 05:00 було знешкоджено 50 українських безпілотників:

16 – над акваторією Чорного моря,

12 – над територією Білгородської області,

7 – над акваторією Азовського моря,

4 – над територією Саратовської області,

3 – над територією Самарської області,

3 – над територією Оренбурзької області,

3 – над територією Республіки Татарстан,

2 – над територією Краснодарського краю.

