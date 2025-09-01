В Институте изучения войны сообщили, что по состоянию на 31 августа изменения произошли только на двух направлениях – Торецком и Новопавловском, передает 24 Канал.

Где имели успехи россияне, а где – ВСУ?

Геолоцированные кадры от 31 августа свидетельствуют о том, что российские войска захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки (оба населенных пункта расположены на северо-запад от Торецка).

Также снимки показывают, что оккупанты продвинулись на юго-запад от Котляровки (северо-восток от Новопавловки).

Украинские силы тоже имели успех на Новопавловском направлении. Снимки за 31 августа подтверждают, что ВСУ освободили Дачное на Днепропетровщине (юго-запад от Новопавловки).

Полковник Виктор Трегубов заявил, что украинские войска "зачищают" остатки российских подразделений, которые прорвались в районе Доброполья (северо-запад от Покровска). Он уточнил, что эти силы отрезаны от основной группировки в регионе. По его словам, небольшие группы российской пехоты пытаются проникнуть в Покровск с разных направлений, особенно с юго-запада.

Трегубов отметил, что в начале лета 2025 года возле Покровска Россия сосредоточила около 110 тысяч военных, но сейчас их количество несколько уменьшилось.

Обстановка на фронте / Карты ISW

Что известно о ситуации на фронте?