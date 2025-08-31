Между тем, в украинском Генштабе заявили, что в основе доклада Герасимова – "попытки выдать желаемое за действительное и откровенное вранье". Там подчеркнули, что через 3,5 года полномасштабной войны очередная "сезонная" наступательная кампания окупантов закончилась практически ничем, передает 24 Канал.

Как в Генштабе отреагировали на отчет Герасимова об успехах окупантов?

Несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом. Зато с начала года в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, уничтожены и повреждены 2174 боевых бронированных машин, 1201 танк, 7303 артиллерийских системы и 157

– говорится в заявлении Генштаба.

Утверждение противника о созданных в Сумской и Харьковской областях "зонах безопасности" – это попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь.

В ОЗУВ "Курск" только за 2025 год наши воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения. Также Силы обороны ведут активные действия в Сумской области, выбивая противника из приграничных населенных пунктов.

Представленные оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены.

Тезис об "уничтожении украинской ракетной промышленности" также является пропагандистской иллюзией. Регулярные меткие удары по военным объектам в глубине России – лучшее ее опровержение.



Украинские Силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта и доказывают: ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала российской весенне-летней кампании 2025 года,

– отметили в Генштабе.

О чем говорилось в отчете начальника Генштаба России?