Там зафиксирован пожар, вероятно, повреждены военные объекты. Детали сообщают телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

Что известно о последствиях атаки на Ростовщину?

О последствиях массированной дроновой атаки и работе ПВО отчитался временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По версии властей, падение фрагментов сбитых целей вызвало "ландшафтные пожары" – загорелась сухая трава в нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и Дубовского районов.

Однако мониторинговые каналы публикуют спутниковые снимки NASA, которые свидетельствуют о возгорании в местах, где расположены российские радиолокационные станции. По предварительной информации, речь идет о ТРЛК-10 "Скала-М".

Что известно о ТРЛК-10 "Скала-М" Это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе, в частности, на маршрутах и в подходовых зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара – до 350 километров.

Напомним, "Скала-М" уже становилась целью атак во время боевых действий.

