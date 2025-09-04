Там зафиксирован пожар, вероятно, повреждены военные объекты. Детали сообщают телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
Что известно о последствиях атаки на Ростовщину?
О последствиях массированной дроновой атаки и работе ПВО отчитался временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По версии властей, падение фрагментов сбитых целей вызвало "ландшафтные пожары" – загорелась сухая трава в нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и Дубовского районов.
Однако мониторинговые каналы публикуют спутниковые снимки NASA, которые свидетельствуют о возгорании в местах, где расположены российские радиолокационные станции. По предварительной информации, речь идет о ТРЛК-10 "Скала-М".
Что известно о ТРЛК-10 "Скала-М"
Это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе, в частности, на маршрутах и в подходовых зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара – до 350 километров.
Напомним, "Скала-М" уже становилась целью атак во время боевых действий.
Уничтожение "Скала-М" в Крыму: главное о событии
- В ночь с 9 на 10 августа 2025 года подразделения Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".
- Это произошло в населенном пункте Абрикосовка на территории временно оккупированного Крыма.
- Уничтожение объекта существенно ослабит применение авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей.