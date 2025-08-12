Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО.

Что известно об уничтожении ТРЛК-10 "Скала-М" в Крыму?

В ССО сообщили об уничтожении мощного вражеского радара на ВОТ АР Крым.

В ночь с 9 на 10 августа 2025 года, подразделениями Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка, ВОТ АР Крым,

– говорится в сообщении.

Уничтожение этого радара значительно ослабит применение врагом авиации, которую он использует для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

ТРЛК-10 "Скала-М"

– это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей.

Указывается, что он предназначен для контроля воздушного движения в небе – в частности, на маршрутах и в подходовых зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара до 350 километров.

К слову, дроны ГУР нанесли удар по "Оренбургскому гелиевому заводу" в городе Оренбург. Так, атакован единственный в России завод по производству гелия для ракет.