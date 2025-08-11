В частности, это произошло на Южно-Слобожанском направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Что известно об уничтоженных целях врага?

Пограничники с РУБпАК "СТРИКС" во время ночной операции на Южно-Слобожанском направлении уничтожили 10 целей врага.

Они минуснули 3 позиции запуска БпЛА врага, грузовик, башню связи, 4 укрытия и живую силу.

Подразделение РУБпАК "СТРИКС" ГПСУ в составе Сил обороны продолжает эффективно уничтожать силы противника на Южно-Слобожанском направлении и ослаблять его боевой потенциал,

– говорится в сообщении.

Пограничники ликвидировали 10 вражеских целей: смотрите видео

К слову, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 7 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 191 БпЛА и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.