Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ.

Что известно о поражении завода в Арзамасе 11 августа?

OSINT-специалисты сообщали, что пораженный Арзамасский приборостроительный завод производит компоненты для ракет. Теперь источники в СБУ подтвердили поражение.

Беспилотники СБУ поразили Арзамасский приборостроительный завод, который производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101. Утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина, который расположен в Нижегородской области России,

– рассказали 24 Каналу.

Арзамасский приборостроительный завод входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Это предприятие является составляющей военно-промышленного комплекса. Там производят гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности для ракет Х-32 и Х-101.

Конечно, это абсолютно законная военная цель, как и все предприятия ВПК России, которые работают на войну против Украины.

По предварительным данным, по заводу попали по меньшей мере 4 беспилотника ЦСО "А" СБУ.

"СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", – добавил информированный источник.