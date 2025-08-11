Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киберборошно".

Что поражено в Арзамасе ночью 11 августа?

Осинтеры подтвердили, что поражен Арзамасский приборостроительный завод.

Зафиксировано два попадания в административное здание и, вероятно, в производственный цех,

– сказано в их сообщении.

Аналитики привели детали: Арзамасский приборостроительный завод входит в состав концерна "Алмаз-Антей" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Там производят ключевые элементы, которые применяют в российских ракетах:

система К-051(М) – используется в крылатых ракетах Х-32;

блоки демпфирующих гироскопов БДГ-1М – предназначены для крылатых ракет Х-101;

блоки рулевых электрифицированных машин (БРЭМ-3) и автоматические системы ликвидации (АСЛ-1) – интегрированы в ракеты Х-59.

На сайте ГУР War&Sanctions также указано, что пораженный завод в Арзамасе специализируется на разработке и производстве гироскопических приборов, систем управления, бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых приводов, контрольно-поверочных комплексов и тому подобное.

Он поставляет важные компоненты для крылатых ракет Х-101, высокоскоростных Х-32 и управляемых Х-59. Defense Express отмечают, что, судя по видео, ПВО не работала.

Атака дронами сорвала штатную работу завода, допустили там.

"Поражение приборостроительного завода в Арзамасе вполне укладывается в тактику ударов по заводам-комплектаторам, которые не так сильно прикрыты средствами ПВО и легче для поражения. Но от работы которых зависит выпуск конечной продукции на уже хорошо защищенном заводе", – подытожили аналитики.