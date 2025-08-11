Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Какова причина взрывов в Арзамасе в России?

В городе Арзамас Нижегородской области России ночью 11 августа прозвучало по меньшей мере пять взрывов. Город атаковали неизвестные дроны. Местные телеграмм-каналы сообщают, что под удар мог попасть объект промышленности.

В Арзамасе ночью было громко: смотрите видео

По данным пропагандистских СМИ, вероятной целью стал Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина. Производство выпускает оборудование для авиационной и космической сфер, а также продукцию гражданского назначения. На обнародованных кадрах видны повреждения здания и возгорание.

По словам губернатора Нижнегородской области, беспилотники атаковали две промышленные зоны в регионе. А в результате отражения атаки в Арзамасском округе якобы есть одна жертва и двое пострадавших.

Последствия атаки дронов на завод в России: смотрите видео

Предприятие с марта 2022 года входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и находится под санкциями ЕС, США, Украины и Новой Зеландии из-за вторжения России в Украину.

К слову, этой же ночью в Москве прогремели взрывы. Мэр российской столицы заявил об атаке города дронами. Российские СМИ также сообщали, что звуки дронов и взрывов слышали в Раменском, Бронницах и селе Софьино Московской области.

Кроме того, в воскресенье, 10 августа, беспилотники украинского ГУР осуществили удачную атаку на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Республике Коми, расположенной в 2 000 километров от границы с Украиной.