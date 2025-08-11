Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно об атаке на Россию?

Так, ближе к 2 часам ночи в российской столице прогремели взрывы. Мэр Москвы Собянин сообщил об атаке беспилотников на город. По его словам, на подлете к столице России удалось сбить два дрона. О сбитии еще одного дрона он сообщал вечером прошлого дня. О последствиях атаки Собянин ничего не сообщил, но отметил, что на месте падения работают экстренные службы.

Незадолго до этого российские новостные паблики сообщили, что звуки пролета беспилотников и взрывов слышали в городах Раменское и Бронницы и селе Софьино Московской области.

Расположены населенные пункты в пределах 20 километров друг от друга. Что важно: в Раменском расположен московский аэропорт "Жуковский".

РосСМИ сообщают, что этой ночью тревога из-за беспилотников также звучала в Воронежской и Липецкой областях.

Заметим, накануне ночью Россию атаковал по меньшей мере 121 дрон, противовоздушная оборона работала в 15 регионах. Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе, пожар начался на местном НПЗ.