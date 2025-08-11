Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про атаку на Росію?

Так, ближче до 2 години ночі у російській столиці пролунали вибухи. Мер Москви Собянін повідомив про атаку безпілотників на місто. За його словами, на підльоті до столиці Росії вдалося збити два дрони. Про збиття ще одного дрона він повідомляв ввечері минулого дня. Про наслідки атаки Собянін нічого не повідомив, але зазначив, що на місці падіння працюють екстренні служби.

Незадовго до цього російські новинні пабліки сповістили, що звуки прольоту безпілотників та вибухів чули в містах Раменське і Бронниці та селі Соф'їно Московської області.

Розташовані населені пункти в межах 20 кілометрів одне від одного. Що важливо: у Раменському розташований московський аеропорт "Жуковський".

РосЗМІ повідомляють, що цієї ночі тривога через безпілотники також лунала у Воронезькій та Липецькій областях.

Зауважимо, напередодні вночі Росію атакував щонайменше 121 дрон, протиповітряна оборона працювала в 15 регіонах. Вибухи пролунали в Саратові та Енгельсі, пожежа розпочалася на місцевому НПЗ.