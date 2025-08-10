Про це йдеться у звіті ворожого міноборони, передає 24 Канал. ППО працювала у 15 регіонах країни-агресорки.

Що відомо про нічну атаку на Росію?

Російські військові переконують, що збили таку кількість нібито українських безпілотників:

29 – над Краснодарським краєм

15 – над тимчасово окупованим Кримом

13 – над Брянською областю

Губернатор Олександр Богомаз відзвітував про відсутність постраждалих і руйнувань. Однак додав, що "на місцях" працюють оперативні та екстрені служби.

12 – над Бєлгородською областю

9 – над Воронезькою областю

Очільник області Олександр Гусєв розповів, що внаслідок нічної атаки постраждалих немає. У регіоні працювала ППО – в одному з муніципалітетів уламками БпЛА пошкоджено стіну приватного будинку.

8 – над Саратовською областю

Вибухи пролунали в Саратові та Енгельсі, пожежа розпочалася на місцевому НПЗ, однак губернатор Роман Бусаргін повідомив лише про "пошкодження на одному з промислових підприємств".

За його словами, один з дронів впав у дворі житлового будинку – у деяких квартирах вибито вікна, а також понівечено автомобілі. Є постраждалі та один загиблий.

8 – над Ставропольським краєм

На Ставропіллі зафіксовано найтриваліший режим безпілотної небезпеки. Дрони нібито намагалися атакувати об'єкти в Невинномиську та Ставрополі.

Губернатор Володимир Владіміров заявив про відбиття повітряного нападу без загиблих і постраждалих, а також подякував силам ППО.

7 – над Калузькою областю

Очільник області Владислав Шапша повідомив про знищення дронів БпЛА над територією Жиздринського, Куйбишевського та Хвастовичського районів. На місцях працюють оперативні групи, але, за попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.

6 – над Тульською областю

За словами губернатора Дмитра Міляєва, пошкоджень будівель та інфраструктури не зафіксовано.

5 – над Ростовською областю

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар написав про роботу протиповітряної оборони в Міллеровському та Чортковському районах.

Зокрема, у Міллерово в декількох приватних будинках нібито вибито скло, пошкоджено паркан.

4 – над Рязанською областю

За даними губернатора Павла Малкова, постраждалих і руйнувань немає. Однак посадовець нагадав – у регіоні діє заборона на публікації в соціальних мережах фото і відео з місця подій.

2 – над Азовським морем

1 – над Смоленською областю

Губернатор Василь Анохін заявив, що внаслідок падіння уламків безпілотника постраждалих і руйнувань об'єктів інфраструктури немає.

1 – над Орловською областю

1 – над Тверською областю

Очільник регіону Ігор Руденя повідомив про відсутність постраждалих. За його словами, системи життєзабезпечення працюють штатно.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Ян Матвєєв розповідав, що дронові атаки на Росію важливі не лише заради досягнення певної цілі. Йдеться про здобуття інформації, зокрема, спеціалісти можуть вирахувати, де розташовані ворожі комплекси ППО.