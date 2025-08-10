Міста Енгельс та Саратов розділяє річка Волга. Місцеві чули щонайменше 8 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше "Всім по барабану": у Воронежі були вибухи, є перебої з інтернетом

Що відбувається у Росії?

Росіяни розповідають, що бачили спалахи у небі, а над одним із районів здіймався дим – там спалахнула пожежа. Аеропорт Саратова тимчасово припинив прийом і відправку літаків.

Місцеві також пишуть про ймовірну атаку по НПЗ. Губернатор натомість повідомив, що "під час атаки дронів було пошкоджене промислове підприємство". Інформації про масштаби руйнувань поки що немає.



Міг бути атакований нафтопереробний завод / Фото з соцмереж

Де розташовані Енгельс та Саратов: показуємо на карті