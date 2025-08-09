Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про пожежу на заводі в Росії?

Російські телеграм-канали пишуть, що на підприємстві стався "вибух газоповітряної суміші".

На території заводу, де трапився вибух, спостерігається сильне задимлення. На кадрах видно, як білим димом заволокло все довкола, а за ним видно лише контури будівлі.

Вибух на підприємстві у Стерлітамаку: дивіться відео

Російські телеграм-канали спершу писали про 27 постраждалих. У більшості набряк легень, хімічні опіки очей і отруєння хлором.

Також вказувалося, що 23 особи евакуйовано.

Вибух на підприємстві у Стерлітамаку стався у цеху з виробництва вінілхлориду, про що заявляють в пабліках. Вказується, що розбір завалів завершено.

Після вибуху у Стерлітамаку досліджують якість повітря. Перевіряють, чи був витік хлору, людей просять закрити вікна.

"Ймовірно, у повітря виділився хлорид. Місцеві жителі попереджають один одного про небезпеку та закликають закрити вікна", – пишуть російські телеграм-канали.