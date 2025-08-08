Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відбувалося у Краснодарському краї ввечері 8 серпня?

Російські пропагандисти писали, що Краснодарський край 8 серпнія пережив "наймасовішу денну атаку БпЛА". Безпілотну небезпеку кілька разів протягом дня оголошували на території Сочі, Сіріуса, Анапи та Адлера.

Через обмеження в аеропорту Сочі було затримано виліт понад 25 рейсів, а частину літаків, що прилетіла до міста, переправили в аеропорти інших населених пунктів.

В аеропортах Краснодарського краю – колапс через атаку невідомих дронів: дивіться відео

З пляжів міста вперше евакуювали туристів, там лунали сирени, а у гучномовці закликали громадян пройти до безпечних місць.

У Сочі лунала тривога, а людей евакуйовували з пляжів: дивіться відео

Також у Сіріусі через загрозу атаки безпілотників почалася евакуація глядачів, які прийшли на концерт американського репера Akon. Через пів години загрозу безпілотної атаки було скасовано.

Через безпілотну небезпеку росіяни не можуть піти на концерт американського репера Akon: дивіться відео

Згодом стало відомо, що гаряче було у Слов'янську-на-Кубані. Місцеві жителі повідомляли про роботу сумнозвісної російської ППО, а над містом бачили дрони.

Російська ППО працює у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео (18+)

Згодом стало відомо про пожежу у районі місцевого НПЗ. Також сирени повітряної небезпеки працювали й в інших населених пунктах Краснодарському краї, наприклад, у Лазарівському районі.



Пожежа у районі НПЗ у Слов'янську-на-Кубані 8 серпня / Фото російських ЗМІ

Наразі про наслідки пожежі на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані нічого невідомо.