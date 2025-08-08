Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что происходило в Краснодарском крае вечером 8 августа?

Российские пропагандисты писали, что Краснодарский край 8 августа пережил "самую массовую дневную атаку БпЛА". Беспилотную опасность несколько раз в течение дня объявляли на территории Сочи, Сириуса, Анапы и Адлера.

Из-за ограничений в аэропорту Сочи был задержан вылет более 25 рейсов, а часть самолетов, прилетевших в город, переправили в аэропорты других населенных пунктов.

С пляжей города впервые эвакуировали туристов, там звучали сирены, а в громкоговорители призвали граждан пройти в безопасные места.

Также в Сириусе из-за угрозы атаки беспилотников началась эвакуация зрителей, которые пришли на концерт американского репера Akon. Через полчаса угрозу беспилотной атаки было отменено.

Впоследствии стало известно, что горячо было в Славянске-на-Кубани. Местные жители сообщали о работе печально известной российской ПВО, а над городом видели дроны.

Впоследствии стало известно о пожаре в районе местного НПЗ. Также сирены воздушной опасности работали и в других населенных пунктах Краснодарского края, например, в Лазаревском районе.



Пожар в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани 8 августа / Фото российских СМИ

Сейчас о последствиях пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани ничего неизвестно.