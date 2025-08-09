Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Что известно о пожаре на заводе в России?

Российские телеграмм-каналы пишут, что на предприятии произошел "взрыв газовоздушной смеси".

На территории завода, где случился взрыв, наблюдается сильное задымление. На кадрах видно, как белым дымом заволокло все вокруг, а за ним видно только контуры здания.

Взрыв на предприятии в Стерлитамаке: смотрите видео

Российские телеграм-каналы сначала писали о 27 пострадавших. У большинства отек легких, химические ожоги глаз и отравление хлором.

Также указывалось, что 23 человека эвакуированы.

Взрыв на предприятии в Стерлитамаке произошел в цехе по производству винилхлорида, о чем заявляют в пабликах. Указывается, что разбор завалов завершен.

После взрыва в Стерлитамаке исследуют качество воздуха. Проверяют, была ли утечка хлора, людей просят закрыть окна.

"Вероятно, в воздух выделился хлорид. Местные жители предупреждают друг друга об опасности и призывают закрыть окна", – пишут российские телеграм-каналы.