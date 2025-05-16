Отмечается, что инцидент произошел на заводе "Свеча", который производит парафин. Он расположен в городе Салават, передает 24 Канал.

Смотрите также Ад в Крыму: там могло прилететь в склад боеприпасов

Что известно

Предварительно, в результате взрыва пострадали 4 человека. Еще один человек находится под завалами. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы. Пожар уже локализован. Сейчас горит парафин на площади 50 квадратных метров.

РосСМИ говорят, что разгерметизация печного оборудования – причина взрыва на парафиновом заводе "Свеча". Это произошло из-за нарушения технологического процесса.

Взрыв в Салавате был настолько мощным, что в здании рядом выбило стекла, говорят местные жители.

Последствия взрыва в Салавате / Фото соцсети

Последствия пожара в Башкортостане: смотрите видео

В Башкортостане горит предприятие: смотрите видео

Взрыв произошел на предприятии, изготавливающем парафин: смотрите видео

Пожар на предприятии "Свеча": смотрите видео

К слову, в Подольске под Москвой произошел масштабный пожар после по меньшей мере трех взрывов в промышленной зоне, пожар охватил площадь более 1 500 квадратных метров.