В районе Перевального, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой охраны Черноморского флота России.
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Ночью и утром 16 мая в Крыму прогремела серия взрывов. Громко было, в частности, в Симферопольском районе.
В районе Перевального, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой охраны Черноморского флота России.
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