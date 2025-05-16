Так, первые два мощных взрыва в Севастополе прогремели примерно в 03:31, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер" и роспаблики.

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Крым под атакой БПЛА

Российские телеграмм-каналы переполнены сообщениями встревоженных жителей полуострова. О характерных для беспилотников звуках и взрывах писали жители Алушты, Алупки, Массандры, Партенита, Гурзуфа.

Россияне жалуются на неспокойную ночь / Фото соцсети

В 05:31 так называемый губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе – это работа оккупантов. Предварительно, было уничтожено якобы 6 БПЛА в воздухе над морем на большом удалении от берега.

Около 05:52 произошел сильный взрыв в районе Ялты.

В районе Алупки над морем недалеко от берега прозвучали три мощных взрыва: 5:40, 5:45, 5:52, в небе видны два темных дымчатых облачка. Предположительно, сбиты два БПЛА.

Около 06:18 паблики Севастополя сообщили о нескольких взрывах.

След от ракеты, запущенной из ЗРПК "Панцирь-С1" с территории севастопольского военно-морского училища имени Нахимова / Фото соцсети

Напомним, что в ночь на 6 мая 6 мая в Крыму прогремели взрывы, россияне заявляли об ударах ракетами "Нептун". Была объявлена воздушная тревога, перекрыт Крымский мост, сообщается об атаках на Новороссийск и Севастополь.

Кстати, полковник российского МВД Сергей Токарев в Севастополе погиб от огнестрельного ранения в голову во время дроновой атаки 2 мая.

Токарев испугался воздушной тревоги, вооружился травматическим пистолетом, вышел во двор и случайно застрелился.