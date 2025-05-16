Так, перші два потужні вибухи у Севастополі пролунали приблизно біля 03:31, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер" та роспабліки.

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Крим під атакою БпЛА

Російські телеграм-канали переповнені повідомленнями стривожених мешканців півострова. Про характерні для безпілотників звуки та вибухи писали жителі Алушти, Алупки, Масандри, Партеніту, Гурзуфу.

Росіяни скаржаться на неспокійну ніч / Фото соцмережі

О 05:31 так званий губернатор Севастополя Развожаєв повідомив, що гучні звуки у місті – це робота окупантів. Попередно, було знищено нібито 6 БПЛА в повітрі над морем на великому віддаленні від берега.

Біля 05:52 стався сильний вибух у районі Ялти.

У районі Алупки над морем недалеко від берега пролунали три потужні вибухи: 5:40, 5:45, 5:52, у небі видно дві темні димчасті хмарки. Імовірно, збиті два БПЛА.

Біля 06:18 пабліки Севастополя повідомили про кілька вибухів.

Слід від ракети, запущеної із ЗРПК "Панцир-С1" з території севастопольського військово-морського училища імені Нахімова / Фото соцмережі

Нагадаємо, що у ніч проти 6 травня 6 травня в Криму пролунали вибухи, росіяни заявляли про удари ракетами "Нептун". Була оголошена повітряна тривога, перекрито Кримський міст, повідомляється про атаки на Новоросійськ та Севастополь.

До речі, полковник російського МВС Сергій Токарєв в Севастополі загинув від вогнепального поранення в голову під час дронової атаки 2 травня.

Токарєв налякався повітряної тривоги, озброївся травматичним пістолетом, вийшов у двір і випадково застрелився.