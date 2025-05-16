Перші вибухи у Криму пролунали уночі і не замовкали аж до ранку, передає 24 Канал.

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Атака БпЛА на Крим

О 06:39 телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про вибухи біля Превального – селища у Сімферопольському районі, де дислокується 126-а окрема бригада берегової охорони Чорноморського флоту Росії.

Пізніше стало відомо, що там загорівся склад з боєприпасами.

Пожежа на складі зі снарядами: дивіться відео

Повідомляється, що у зв'язку з пожежею на складі боєприпасів у Перевальному дорогу Сімферополь – Алушту перекрито.

Водіїв просять їхати в об’їзд.

Швидкі у великій кількості проїхали із Сімферополя Ялтинською трасою у бік Перевального.