Перші вибухи у Криму пролунали уночі і не замовкали аж до ранку, передає 24 Канал.
Дивіться також Дістають усі вразливі точки Росії: бійці Group 13 розповіли про новітні морські дрони Magura
Атака БпЛА на Крим
О 06:39 телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про вибухи біля Превального – селища у Сімферопольському районі, де дислокується 126-а окрема бригада берегової охорони Чорноморського флоту Росії.
Пізніше стало відомо, що там загорівся склад з боєприпасами.
Пожежа на складі зі снарядами: дивіться відео
Повідомляється, що у зв'язку з пожежею на складі боєприпасів у Перевальному дорогу Сімферополь – Алушту перекрито.
Водіїв просять їхати в об’їзд.
Швидкі у великій кількості проїхали із Сімферополя Ялтинською трасою у бік Перевального.