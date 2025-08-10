24 Канал зібрав деталі.

Дивіться також Росіяни продовжують запускати дрони на тлі заяв Путіна про перемир'я: де зараз тривога

Що відомо про атаку на Вороніж 10 серпня?

Російські телеграм-канали пишуть, що, імовірно, працювала ППО по дронах. Загалом вибухів було не менше п'яти.

Місцеві жителі розповіли, що чули від двох до п'яти вибухів у південній частині міста. Перед цим спрацювала система повітряної тривоги. За словами очевидців, вибухи було чути у різних частинах Воронежа. Спостерігаються перебої у роботі інтернету. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає,

– ідеться у пабліках окупантів.

Кумедно, але місцеві телеграм-канали нарікали, мовляв, люди не бережуться.

У центрі Воронежа всім по барабану на сирену та небезпеку атаки БпЛА. Якось так. Реакція нуль,

– бідкалися вони і показували, як перехожі розслаблено йдуть вулицею.

Окрім цього, повідомляють, що вибухи були і в місті Міллерово Ростовської області. Понад те, місцеві "чули звук мотора у небі".

Росавіація запровадила план "Килим" для Владикавказу, Грозного, Калуги та Магаса.

Російські монітори писали, що більшість дронів ідуть на Москву.