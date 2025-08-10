Об этом говорится в отчете вражеского минобороны, передает 24 Канал. ПВО работала в 15 регионах страны-агрессора.

Смотрите также "Это просто какой-то караул": яркие кадры пожара на Саратовском НПЗ после дроновой атаки

Что известно о ночной атаке на Россию?

Российские военные убеждают, что сбили такое количество якобы украинских беспилотников:

29 – над Краснодарским краем

15 – над временно оккупированным Крымом

13 – над Брянской областью

Губернатор Александр Богомаз отчитался об отсутствии пострадавших и разрушений. Однако добавил, что "на местах" работают оперативные и экстренные службы.

12 – над Белгородской областью

9 – над Воронежской областью

Глава области Александр Гусев рассказал, что в результате ночной атаки пострадавших нет. В регионе работала ПВО – в одном из муниципалитетов обломками БпЛА повреждена стена частного дома.

8 – над Саратовской областью

Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе, пожар начался на местном НПЗ, однако губернатор Роман Бусаргин сообщил лишь о "повреждениях на одном из промышленных предприятий".

По его словам, один из дронов упал во дворе жилого дома – в некоторых квартирах выбиты окна, а также изуродованы автомобили. Есть пострадавшие и один погибший.

8 – над Ставропольским краем

На Ставрополье зафиксирован самый длительный режим беспилотной опасности. Дроны якобы пытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе.

Губернатор Владимир Владимиров заявил об отражении воздушного нападения без погибших и пострадавших, а также поблагодарил силы ПВО.

7 – над Калужской областью

Глава области Владислав Шапша сообщил об уничтожении дронов БпЛА над территорией Жиздринского, Куйбышевского и Хвастовичского районов. На местах работают оперативные группы, но, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

6 – над Тульской областью

По словам губернатора Дмитрия Миляева, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

5 – над Ростовской областью

Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар написал о работе противовоздушной обороны в Миллеровском и Чертковском районах.

В частности, в Миллерово в нескольких частных домах якобы выбиты стекла, поврежден забор.

4 – над Рязанской областью

По данным губернатора Павла Малкова, пострадавших и разрушений нет. Однако чиновник напомнил – в регионе действует запрет на публикации в социальных сетях фото и видео с места событий.

2 – над Азовским морем

1 – над Смоленской областью

Губернатор Василий Анохин заявил, что в результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.

1 – над Орловской областью

1 – над Тверской областью

Глава региона Игорь Руденя сообщил об отсутствии пострадавших. По его словам, системы жизнеобеспечения работают штатно.

Напомним, ранее военный эксперт Ян Матвеев рассказывал, что беспилотные атаки на Россию важны не только ради достижения определенной цели. Речь идет о получении информации, в частности, специалисты могут вычислить, где расположены вражеские комплексы ПВО.