Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Ян Матвеев, подчеркнув, что дроновая атака важна не только как достижение определенной цели. Отметим, что утром 9 августа СБУ осуществили атаку дальнобойными беспилотниками по логистическому хабу россиян, где хранятся "Шахеды" и иностранное комплектование в Татарстане.

Почему российская ПВО начала хуже сбивать дроны?

Матвеев заметил, что даже если дроны не долетят, промахнутся или будут сбиты, все равно сам процесс такого налета дает очень много информации. Иногда она даже полезнее, чем достижение конкретной цели.

Специалисты смогут вычислить, где расположены комплексы ПВО, где сбивают дроны, как они работают в конкретный момент. Ведь это динамическая система и все эти параметры нужно постоянно актуализировать. Поэтому любые атаки приносят дополнительные данные, которые потом можно использовать,

– пояснил военный эксперт.

Недавно состоялась атака по российскому нефтехранилищу в Адлере. Там резервуары с нефтью были защищены металлической сеткой. Она могла бы защитить их от небольших FPV-дронов. Однако крупные дроны, по его словам, пробили эту сетку и взорвались даже если и где-то рядом с резервуаром, все равно его повредили, а также в результате взрыва вспыхнул пожар.

В то же время мощных систем ПВО плотного зенитного огня у россиян не было, вероятно, нигде. Потому что последние атаки на российские заводы, железные дороги, НПЗ не продемонстрировали, что россияне применяли плотный противодронный огонь,

– подчеркнул он.

Военный эксперт предположил, что, возможно, меняется тактика российской ПВО и оккупанты пытаются создать определенный щит на вылете дронов с территории Украины, чтобы заранее их сбивать. Но украинские дроноводы просто обходят этот щит. Поэтому, по его мнению, сейчас не заметно тактики расположения зенитных комплексов вокруг важных объектов в России.

Также, вероятно, россияне решили, что НПЗ все равно им не защитить, поэтому пусть дроны бьют по ним. А мы поставим ПВО в другом месте и защитим что-то другое,

– предположил Ян Матвеев.

Поэтому, как отметил военный эксперт, есть ощущение, что за последние 2 – 3 недели российское ПВО гораздо хуже противостоит украинским дронам, чем раньше.

Напомним, что 8 августа беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

В общем беспилотную опасность несколько раз в течение дня объявляли на территории Сочи, Сириуса, Анапы и Адлера. Также действовали ограничения в аэропорту Сочи, где задержали вылет более 25 рейсов.

Впоследствии стало известно о пожаре в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани.