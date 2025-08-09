Пораженный состав расположен в населенном пункте Кзыл-Юл, что в Татарстане, передает 24 Канал со ссылкой на источник в спецслужбах.

Что известно об атаке дронов на Татарстан?

На видео, распространенном в сети видно, как беспилотник попадает прямо в здание логистического хаба. После взрыва начинается пожар.

Заметим, что расстояние от Украины до точки поражения – около 1300 км.

СБУ продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком враждебном тылу. Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, – одна из законных военных целей,

– подчеркнул источник в спецслужбе.

К слову, Краснодарский край России подвергся массированной атаке дронов 8 августа. Это привело к задержке рейсов в аэропорту Сочи и эвакуации туристов с пляжей.

В Славянске-на-Кубани произошел пожар в районе НПЗ.