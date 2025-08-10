Зрештою, на місцевому нафтопереробному заводі розпочалася пожежа. Відповідні кадри публікують телеграм-канали, передає 24 Канал.

Уночі місцеві жителі чули щонайменше 8 вибухів, за іншою версією – понад 15. Люди бачили спалахи в небі, після чого над Саратовом почав здійматися дим.

За версією губернатора, під час атаки дронів було пошкоджене "промислове підприємство".

Водночас у звіті ворожого міноборони йдеться про нібито збиття 8 дронів над територією Саратовської області.

Довідка: Саратовський завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що становить понад 2% від загальної нафтопереробної потужності Росії, розподіленої між майже 30 великими підприємствами.

Нагадаємо, увечері 8 серпня невідомі безпілотники також атакували державу-агресорку. Зокрема, пожежу помітили поблизу НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю.