Зрештою, на місцевому нафтопереробному заводі розпочалася пожежа. Відповідні кадри публікують телеграм-канали, передає 24 Канал.
Як виглядає пожежа на Саратовському НПЗ?
Уночі місцеві жителі чули щонайменше 8 вибухів, за іншою версією – понад 15. Люди бачили спалахи в небі, після чого над Саратовом почав здійматися дим.
За версією губернатора, під час атаки дронів було пошкоджене "промислове підприємство".
Водночас у звіті ворожого міноборони йдеться про нібито збиття 8 дронів над територією Саратовської області.
Довідка: Саратовський завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що становить понад 2% від загальної нафтопереробної потужності Росії, розподіленої між майже 30 великими підприємствами.
Нагадаємо, увечері 8 серпня невідомі безпілотники також атакували державу-агресорку. Зокрема, пожежу помітили поблизу НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю.