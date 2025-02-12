Українські дрони завдають збитку російським НПЗ

Атаки українських дронів і ракет на російську нафтову інфраструктуру, зокрема НПЗ, резервуари для зберігання пального та насосні станції, суттєво вплинули на енергетичний сектор Росії, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Минулого місяця ці удари спричинили тимчасове скорочення виробництва нафтопродуктів до 10%. Цього місяця ситуація для Росії може погіршитися, адже Україна нарощує інтенсивність атак, використовуючи сучасніші безпілотники.

У ніч на вівторок українські дрони подолали понад 700 кілометрів, щоб завдати удару по нафтопереробному заводу "Роснефті" в Саратові на півдні Росії.

Що відомо про Саратовський НПЗ Саратовський завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що становить понад 2% від загальної нафтопереробної потужності Росії, розподіленої між майже 30 великими підприємствами. Хоча НПЗ можна відновити, постійні вибухи значно ускладнюють цей процес.

Росія намагається посилити захист

Безперервні удари ускладнюють ремонтні роботи та виснажують ресурси російських компаній, необхідні для нарощування видобутку нафти та експорту відповідно до державних планів. "Роснефть", найбільший нафтовий виробник Росії, вже заявила про можливу відмову від планів модернізації.

Водночас Росія намагається посилити захист енергооб'єктів. Аналітична група Frontelligence Insight відзначила посилення заходів маскування та додатковий захист на деяких російських базах і паливних складах.

Зауважте! Однак російська система ППО перевантажена, оскільки нафтова інфраструктура країни розташована на величезній території.