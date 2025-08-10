Загоряння видно на кадрах, зроблених супутниками NASA, передає 24 Канал.

Яка ситуація на Саратовському НПЗ?

На супутникових знімках за 10 серпня видно, що пожежі на Саратовському НПЗ масштабні.

Супутниковий знімок Саратовського НПЗ / Фото Osinttechnical

Раніше про загоряння повідомляли місцеві мешканці. Вони й розповіли про атаку дронів.

У мережі також опублікували кадри із самого Саратова. На них видно чорний стовп диму.

Пожежа на НПЗ в Саратові / Фото із телеграм-каналу Андрія Коваленка

До слова, Саратовський НПЗ уже не вперше атакують дрони. Один із таких випадків стався у лютому 2025 року.

Підприємство розташоване поряд з авіабазою стратегічної авіації "Енгельс". Саме на цьому летовищі розміщені Ту-95 та Ту-160, з яких російська армія систематично обстрілює Україну.