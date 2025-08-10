Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

Что известно об ударе ГУР по заводу Лукойл в Республике Коми?

10 августа в результате спецоперации Главного управления разведки был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

Как сообщают источники 24 Канала в ГУР МО, атакованное предприятие расположено в российской Республике Коми за более чем две тысячи километров от границы Украины.

Где расположен завод ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка в Республике Коми: показываем на карте

Расстояние от Республики Коми до Украины – около 2000 километров. Интересно, что ранее украинские дроны туда не долетали, это первое поражение.

Разведчики рассказали, что пораженный объект участвует в снабжении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Важно, что дроны поразили резервуар с нефтепродуктами. Содержимое резервуара разлилось. Также повреждена установка по переработке газа и газового конденсата, что используется для изготовления пропан-бутана и бензина.

Российские телеграм-каналы писали, что местные услышали сразу несколько громких взрывов в районе НПЗ. Мол, ухтинцев напугали взрывы. Затем туда поехали пожарные автомобили, скорые и другие экстренные службы.

"Отдельные местные паблики сообщили, что в результате взрывов по меньшей мере в одной цистерне на территории НПЗ появилась пробоина. Кроме того, местные жители сообщают об исчезновении в городе электроэнергии и мобильного интернета", – добавили источники 24 Канала.