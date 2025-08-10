Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР.

Що відомо про удар ГУР по заводу Лукойл в Республіці Комі?

10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

Як повідомляють джерела 24 Каналу в ГУР МО, атаковане підприємство розташовано у російській Республіці Комі за понад дві тисячі кілометрів від кордону України.

Де розташований завод ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка в Республіці Комі: показуємо на карті

Відстань від Республіки Комі до України – близько 2000 кілометрів. Цікаво, що раніше українські дрони туди не долітали, це перше ураження.

Розвідники розповіли, що уражений об'єкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

Важливо, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами. Вміст резервуара розлився. Також пошкоджено установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Російські телеграм-канали писали, що місцеві почули одразу декілька гучних вибухів у районі НПЗ. Мовляв, ухтинцев налякали вибухи. Потім туди поїхали пожежні автомобілі, швидкі та інші екстрені служби.

"Окремі місцеві пабліки повідомили, що внаслідок вибухів щонайменше в одній цистерні на території НПЗ з'явилася пробоїна. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про зникнення в місті електроенергії та мобільного інтернету", – додали джерела 24 Каналу.