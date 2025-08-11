Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

Дивіться також Влучання у приладобудівний завод в Росії: де розташований Арзамас

Що відомо про ураження заводу в Арзамасі 11 серпня?

OSINT-спеціалісти повідомляли, що уражений Арзамаський приладобудівний завод виробляє компоненти для ракет. Тепер джерела в СБУ підтвердили ураження.

Безпілотники СБУ вразили Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101. Вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили виробничі потужності Арзамаського приладобудівного заводу імені Пландіна, який розташований в Нижньогородській області Росії,

– розповіли 24 Каналу.

Арзамаський приладобудівний завод входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Це підприємство є складовою військово-промислового комплексу. Там виробляють гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп'ютери та складові системи, зокрема для ракет Х-32 та Х-101.

Певна річ, це абсолютно законна військова ціль, як і всі підприємства ВПК Росії, які працюють на війну проти України.

За попередніми даними, по заводу влучили щонайменше 4 безпілотники ЦСО "А" СБУ.

"СБУ продовжує роботу з демілітаризації об'єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", – додало поінформоване джерело.

Як реагували росіяни на вибухи в Арзамасі?

Як і завжди, вони виклали відео у соцмережі, супроводячи їх словами "Бабахнуло, на***".

Окупанти нарікали, мовляв, о пів на четверту ранку, а вже вибухає. Що цікаво, на відео потрапляли і нові вибухи в Арзамасі. Росіянин не зміг прокоментувати це інакше, аніж "***нутися, бл***" і "о***ти треба".

Кадри влучання дронів СБУ по заводу в Арзамасі: дивіться відео (обережно, лайка!)

Defense Express проаналізували відео з мережі та помітили, що ППО в Арзамасі не прцювала.