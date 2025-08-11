Де на карті розташоване місто Арзамас, яке атакували БпЛА, показує 24 Канал.

Де на карті Арзамас?

Арзамас – місто в Росії, центр Арзамаського району Нижньогородської області. Місто виділяється в області за розвитком промисловості та кількістю населення.

Там у ніч проти 11 серпня чули вибухи. Регіон був під атакою невідомих дронів. За попередньою інформацією росЗМІ, БпЛА могли влучити у Арзамаський приладобудівний завод імені Пландіна. Там виробляють ключові елементи для ракетного озброєння.

Арзамас, що був під атакою: дивіться на карті

Цікаво те, що виробництво перебуває під санкціями ЄС, України, США та інших держав з березня 2022 року.

Раніше губернатор області повідомляв про нібито жертву та двох постраждалих внаслідок відбиття дронів. На оприлюднених відео можна побачити пошкодження будівлі та займання.

Нагадаємо, українські дрони ГУР влучно вразили нафтопереробний завод в Республіці Комі. Це за 2 тисячі кілометрів від кордону України.