Там зафіксовано пожежу, ймовірно, пошкоджено військові об'єкти. Деталі повідомляють телеграм-канали, передає 24 Канал.

Що відомо про наслідки атаки на Ростовщину?

Про наслідки масованої дронової атаки й роботу ППО відзвітував тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

За версією влади, падіння фрагментів збитих цілей спричинило "ландшафтні пожежі" – загорілася суха трава в декількох місцях Тарасівського, Міллеровського та Дубовського районів.

Однак моніторингові канали публікують супутникові знімки NASA, які свідчать про загоряння в місцях, де розташовані російські радіолокаційні станції. За попередньою інформацією, йдеться про ТРЛК-10 "Скала-М".

Що відомо про ТРЛК-10 "Скала-М" Це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі, зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радару – до 350 кілометрів.

Нагадаємо, "Скала-М" уже ставала ціллю атак під час бойових дій.

Знищення "Скала-М" в Криму: головне про подію