Генерал-лейтенантом США у відставці Бен Годжес в ефірі 24 Каналу зауважив, що дії України є надзвичайно ефективними. Наша держава розвинула власні спроможності, які не може стримати ніхто.

Чому США роздратовані ударами по НПЗ?

"Мене вражає розвиток українських можливостей. Він має стратегічне значення, бо Україна завдає ураження по ключовому елементу, який дозволяє Росії продовжувати війну. Мовиться про здатність експортувати нафту і газ", – підкреслив Бен Годжес.

Роздратування Трампа може свідчити про те, що він усвідомлює, що удари по НПЗ мають серйозний вплив на Росію. Його адміністрація схильна вірити у кремлівські тези та їхнє бачення ситуації.

Цікаво, що коли прессекретарку Білого дому запитали про російські атаки на українських цивільних, вона фактично прирівняла дії України до дій Росії. Склалося враження, що її більше обурило те, що Україна робить проти Росії, ніж той факт, що росіяни вбивають українських дітей.

Україна знайшла слабке місце росіян

Володимир Зеленський оголосив про нові удари великої дальності по Росії. Наша держава представила нову крилату ракету "Фламінго" з дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Це означає, що жодна ворожа енергетична інфраструктура, авіабаза чи склад – більше не є поза зоною досяжності.

Все, що має значення для російських військових зусиль, тепер може бути уражене. Величезні простори країни-агресорки означають, що вона фізично не зможе захистити всі ці об'єкти.

Одна з колишніх переваг Радянського Союзу – його масштаби. Тепер – це стало вразливістю, оскільки росіяни не можуть захистити абсолютно все. Я вважаю, що Україна дуже ефективно обирає цілі, знає, де розташовані ключові об'єкти,

– наголосив Бен Годжес.

У Кремлі досі не змогли придумати щось суттєве, що могло б змінити ситуацію. Тому Україна знайшла ахіллесову п'яту росіян. Якщо вони не зможуть експортувати нафту й газ до Китаю, Індії, Туреччини та інших країн, то втратять джерела надходження коштів для війни.

"Це починає серйозно впливати на російських олігархів. Утримання влади Путіним залежить від підтримки олігархату. Тому це справді є проблемою, особливо, якщо Україна продовжить нарощувати ефективність ударів", – додав генерал-лейтенантом США у відставці.

Україна продовжує знищувати ворожі цілі: