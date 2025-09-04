У мережі активно діляться відео із наслідками атаки, передає 24 Канал.

Дивіться також Коли ми атакували енергетику Росії, то 2 країни жалілися на нас США, – Зеленський

Що відомо про атаку на Луганськ?

Після прильоту у Луганську сталося потужне загоряння. Чорний дим видно ледь не над усім містом.

Зазначається, що під атакою були південні квартали Луганська. Там по вулиці Руднева, 60 розташована нафтобаза.

Атака на Луганськ: дивіться відео

"Бавовна" у Луганську: дивіться відео

Місцеві ще не зорієнтувалися, що саме спричинило загоряння – чи то БпЛА, чи то "феєрверк".

Як зауважив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, у місті тепер буде "паливна криза".

Палає добряче. Тепер точно ані бензину, ані дизпалива в Луганську не буде,

– наголосив він.

Атака на Луганськ: дивіться відео

Місцеві у телеграм-каналах уже почали бідкатися, що бензин ще подорожчає, і кажуть, що треба переробляти машини з їзди на бензині на дровах.

Приліт у Луганську: дивіться відео

Виявилося, що агенти руху "Атеш" брали участь у розвідці цієї нафтобази у серпні. Вони розповіли, що цей об'єкт забезпечує 41 та 20 загальновійськові армії ЗС Росії.

Останні атаки на російські об'єкти