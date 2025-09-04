У мережі активно діляться відео із наслідками атаки, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Луганськ?
Після прильоту у Луганську сталося потужне загоряння. Чорний дим видно ледь не над усім містом.
Зазначається, що під атакою були південні квартали Луганська. Там по вулиці Руднева, 60 розташована нафтобаза.
Атака на Луганськ: дивіться відео
Місцеві ще не зорієнтувалися, що саме спричинило загоряння – чи то БпЛА, чи то "феєрверк".
Як зауважив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, у місті тепер буде "паливна криза".
Палає добряче. Тепер точно ані бензину, ані дизпалива в Луганську не буде,
– наголосив він.
Місцеві у телеграм-каналах уже почали бідкатися, що бензин ще подорожчає, і кажуть, що треба переробляти машини з їзди на бензині на дровах.
Виявилося, що агенти руху "Атеш" брали участь у розвідці цієї нафтобази у серпні. Вони розповіли, що цей об'єкт забезпечує 41 та 20 загальновійськові армії ЗС Росії.
Останні атаки на російські об'єкти
Уночі 4 вересня невідомі дрони завітали до Ростовської області, де нібито спричинили "загоряння сухої трави". Але на супутникових знімках видно, що було уражено російські радіолокаційні станції ТРЛК-10 "Скала-М".
За день до цього, 3 вересня, "добрі" дрони атакували тяглову підстанцію на станції Кутейніково у тій же Ростовській області. Через це затримували понад 26 поїздів на кілька годин.
2 вересня Ростов теж атакували дрони. Російська "певео" скоїла загоряння у двох багатоповерхових житлових будинках, через що постраждали троє дорослих та дитина.