Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Які наслідки удару по залізниці у Кутейніково?

Вночі, в проміжок між 00:00 та 01:40 було атаковано тяглову підстанцію на станції Кутейніково Ростовської області. Внаслідок удару було знеструмлено електрифіковану ділянку залізничного сполучення. За словами Андрющенка, це вже 24 удар по об'єктам залізниці ворога з кінця липня.

В підсумку станом на зараз 26 потягів затримано та йдуть зі спізненням мінімум на 4 години,

– вказав він.

При цьому самі росіяни заявляють, що людей зі станції евакуювали через "боєприпас, що не розірвався". Там зазначають, що ніхто не постраждав.

Офіційний Ростов відзвітував про 25 збитих дронів під час нічної атаки.

Що відомо про атаки на окупантів?