Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Дивіться також Капітан без диплома і під метадоном: хто постачає нафту з Росії до країн-союзниць․ Розслідування
Які наслідки удару по залізниці у Кутейніково?
Вночі, в проміжок між 00:00 та 01:40 було атаковано тяглову підстанцію на станції Кутейніково Ростовської області. Внаслідок удару було знеструмлено електрифіковану ділянку залізничного сполучення. За словами Андрющенка, це вже 24 удар по об'єктам залізниці ворога з кінця липня.
В підсумку станом на зараз 26 потягів затримано та йдуть зі спізненням мінімум на 4 години,
– вказав він.
При цьому самі росіяни заявляють, що людей зі станції евакуювали через "боєприпас, що не розірвався". Там зазначають, що ніхто не постраждав.
Де розташована станція Кутейніково / фото Петра Андрющенка
Офіційний Ростов відзвітував про 25 збитих дронів під час нічної атаки.
Що відомо про атаки на окупантів?
І ніч на 3 вересня не менше як 18 вибухів пролунало в Анапі, Краснодарський край, пише Петро Андрющенко. Офіційний Краснодар звітує про 20 збитих БПЛА. Наслідки уточнюються. Також фіксували роботу російської ППО над Брянською, Калузькою, Смоленською областями та окупованим Кримом.
За день до цього дрони також атакували Ростов. Завдяки "влучній" роботі російської ППО сталися загоряння у двох багатоповерхових житлових будинках. Росіяни, вже класично, відзвітували про збиття всіх дронів.
А ніч на 1 вересня у Краснодарському краї була уражена електропідстанція, пошкоджено будинки. Поблизу розташований Ільський НПЗ.