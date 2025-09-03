Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Які наслідки удару по залізниці у Кутейніково?

Вночі, в проміжок між 00:00 та 01:40 було атаковано тяглову підстанцію на станції Кутейніково Ростовської області. Внаслідок удару було знеструмлено електрифіковану ділянку залізничного сполучення. За словами Андрющенка, це вже 24 удар по об'єктам залізниці ворога з кінця липня.

В підсумку станом на зараз 26 потягів затримано та йдуть зі спізненням мінімум на 4 години,
– вказав він.

При цьому самі росіяни заявляють, що людей зі станції евакуювали через "боєприпас, що не розірвався". Там зазначають, що ніхто не постраждав.

Де розташована станція Кутейніково / фото Петра Андрющенка

Офіційний Ростов відзвітував про 25 збитих дронів під час нічної атаки.

Що відомо про атаки на окупантів?

  • І ніч на 3 вересня не менше як 18 вибухів пролунало в Анапі, Краснодарський край, пише Петро Андрющенко. Офіційний Краснодар звітує про 20 збитих БПЛА. Наслідки уточнюються. Також фіксували роботу російської ППО над Брянською, Калузькою, Смоленською областями та окупованим Кримом.

  • За день до цього дрони також атакували Ростов. Завдяки "влучній" роботі російської ППО сталися загоряння у двох багатоповерхових житлових будинках. Росіяни, вже класично, відзвітували про збиття всіх дронів.

  • А ніч на 1 вересня у Краснодарському краї була уражена електропідстанція, пошкоджено будинки. Поблизу розташований Ільський НПЗ.