Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Какие последствия удара по железной дороге в Кутейниково?
Ночью, в промежуток между 00:00 и 01:40 была атакована тягловая подстанция на станции Кутейниково Ростовской области. В результате удара был обесточен электрифицированный участок железнодорожного сообщения. По словам Андрющенко, это уже 24 удар по объектам железной дороги врага с конца июля.
В итоге по состоянию на сейчас 26 поездов задержаны и идут с опозданием минимум на 4 часа,
– указал он.
При этом сами россияне заявляют, что людей со станции эвакуировали из-за "неразорвавшегося боеприпаса, ". Там отмечают, что никто не пострадал.
Где расположена станция Кутейниково / фото Петра Андрющенко
Официальный Ростов отчитался о 25 сбитых дронов во время ночной атаки.
Что известно об атаках на оккупантов?
И ночь на 3 сентября не менее 18 взрывов прозвучало в Анапе, Краснодарский край, пишет Петр Андрющенко. Официальный Краснодар отчитывается о 20 сбитых БПЛА. Последствия уточняются. Также фиксировали работу российской ПВО над Брянской, Калужской, Смоленской областями и оккупированным Крымом.
За день до этого дроны также атаковали Ростов. Благодаря "меткой" работе российской ПВО произошли возгорания в двух многоэтажных жилых домах. Россияне, уже классически, отчитались о сбитии всех дронов.
А в ночь на 1 сентября в Краснодарском крае была поражена электроподстанция, повреждены дома. Поблизости расположен Ильский НПЗ.