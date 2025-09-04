Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео спілкування з журналістами Зеленського та Макрона за підсумками засідання "Коаліції охочих" 4 вересня.

Дивіться також Зеленський розповів, про що говорив з Трампом

Хто у Європі невдоволений ударами по російській енергетиці?

Скаржилися Трампу Угорщина та Словаччина, які продовжують купувати російську нафту.

Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є 2 країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина… Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми атакували їхню у відповідь… то саме ці 2 країни жалілися Трампу на Україну, яка зменшує можливості отримання відповідної нафти,

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що українські удари по Росії – це своєрідний вид санкції. А також висловив вдячність Штатам за те, що вони відкрито заявляють, що Угорщина та Словаччина, купуючи російську нафту, допомагає Москві вести війну.

"Нам потрібно всім це зупиняти", – наголосив Зеленський.