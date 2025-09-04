Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що його країна фінансуватиме масштабне розширення військово-повітряних сил України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що пообіцяв Мерц?

Фрідріх Мерц розповів про плани озброїти 5 нових бригад ЗСУ. У межах цього Україна отримуватиме 480 бойових машин піхоти щороку.

Також німецький канцлер запропонував щороку збільшувати можливості української ППО на 20% та брати участь у виробництві українських крилатих ракет.

Мета партнерів України – перетворити її на "сталевий дикобраз", аби у майбутньому Росія боялася нападати.

Водночас Німеччина не взяла на себе жодних чітких зобов'язань щодо відправки своїх миротворчих військ до України.

Як пройшло засідання "Коаліції охочих"?